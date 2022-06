Elezioni Francia: la strepitosa ‘rimonta’ di Marine Le Pen, un +89 seggi che manda in crisi Macron (Di lunedì 20 giugno 2022) Esattamente 5 anni fa, quello che allora in Francia era ancora il Fronte Nazionale, malgrado le premesse incoraggianti, poi ad urne aperte dovette ‘digerire’ 8 seggi e, non avendo raggiunto il numero minimo necessario per formare un suo gruppo, anche l’umiliante condizione di doversi sedere tra i non iscritti all’Assemblea Nazionale. Elezioni Francia: la strepitosa ‘rimonta’ di Marine Le Pen, 89 seggi per il suo Rassemblement national La rivincita per Marine Le Pen ed il suo Rassemblement national, è però giunta ieri, in occasione del secondo turno delle Elezioni legislative, dove è riuscita a conquistarsi ben 89 seggi all’interno del Palais-Bourbon. “Mi concentrerò sulla presidenza di questo grande ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) Esattamente 5 anni fa, quello che allora inera ancora il Fronte Nazionale, malgrado le premesse incoraggianti, poi ad urne aperte dovette ‘digerire’ 8e, non avendo raggiunto il numero minimo necessario per formare un suo gruppo, anche l’umiliante condizione di doversi sedere tra i non iscritti all’Assemblea Nazionale.: ladiLe Pen, 89per il suo Rassemblement national La rivincita perLe Pen ed il suo Rassemblement national, è però giunta ieri, in occasione del secondo turno dellelegislative, dove è riuscita a conquistarsi ben 89all’interno del Palais-Bourbon. “Mi concentrerò sulla presidenza di questo grande ...

