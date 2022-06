Elezioni Francia 2022, Macron perde maggioranza assoluta in Parlamento (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) - Il presidente Emmanuel Macron perde la maggioranza assoluta in Parlamento in Francia dopo le Elezioni legislative 2022 per il rinnovo dei 577 deputati dell'Assemblée Nationale. Exploit di Marine Le Pen. Secondo i risultati, che sembrano confermare l'orientamento espresso dalle prime proiezioni degli exit poll a urne chiuse, la coalizione del presidente Macron non raggiunge la maggioranza assoluta in un quadro parlamentare estremamente complesso. Ensemble! si ferma a 244 seggi, molto lontano dalla maggioranza assoluta fissata a 289, secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno e riportati da Le Monde. La Nuova unione popolare ecologica e sociale ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) - Il presidente Emmanuellainindopo lelegislativeper il rinnovo dei 577 deputati dell'Assemblée Nationale. Exploit di Marine Le Pen. Secondo i risultati, che sembrano confermare l'orientamento espresso dalle prime proiezioni degli exit poll a urne chiuse, la coalizione del presidentenon raggiunge lain un quadro parlamentare estremamente complesso. Ensemble! si ferma a 244 seggi, molto lontano dallafissata a 289, secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno e riportati da Le Monde. La Nuova unione popolare ecologica e sociale ...

