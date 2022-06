Elezioni Comunali Verona | la lettera del Vescovo fa discutere | “No all’ideologia gender” Ecco le reazioni politiche

Pubblicità

SkyTG24 : Elezioni Comunali Verona, il vescovo Zenti: “Non votate chi sostiene l’ideologia gender” - SkyTG24 : Lo sostiene il vescovo di #Verona monsignor Giuseppe #Zenti, in una lettera inviata ai confratelli della diocesi di… - you_trend : ?? Elezioni Comunali #SestoSanGiovanni - SCRUTINIO (3/73 sez.) Di Stefano (CDX) 47,1% Foggetta (CSX-M5S) 36,2%… - VangeloMatteo : RT @La_manina__: Elezioni Comunali Verona, il vescovo Zenti: “Non votate chi sostiene l’ideologia gender”. Come un Kirill qualsiasi... - dastjpopino : RT @SkyTG24: Elezioni Comunali Verona, il vescovo Zenti: “Non votate chi sostiene l’ideologia gender” -

Lo scontro approfondimento2022, com'è andata per i partiti: l'analisi La tensione nel Movimento è alta da giorni. Un pesante botta e risposta fra Conte e Di Maio c'era già stato ...A seguito delle, tenutesi nella cittadina di Gela nel maggio del 2019, Sara Silvana Cavallo, candidata alla carica di consigliere comunale nella lista ' Avanti Gela ' (collegata al candidato sindaco ...Il conto alla rovescia è scattato. Fra sei giorni, domenica 26 giugno 2022, i cittadini di Chivasso dovranno tornare nuovamente alle urne per il secondo turno elettorale, quello di ballottaggio, per ...“Ciò è accaduto per il PD ma soprattutto per la destra che alle ultime elezioni comunali si è proposta addirittura come “ancella” del PD. Un errore – aggiunge Paolucci nella nota – che ho denunciato ...