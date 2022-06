Elettronica Group e Lendlease insieme in biodifesa contro il Covid (Di lunedì 20 giugno 2022) Milano, 20 giu. (Adnkronos Salute) - Elettronica Group, leader mondiale nei sistemi di difesa Elettronica guidata da Enzo Benigni, presidente e Ceo, Domitilla Benigni, Ceo e direttore generale, e Lorenzo Benigni, vicepresidente e direttore Relazioni istituzionali, e Lendlease, gruppo internazionale di real estate e rigenerazione urbana, in qualità di sviluppatore di Mind-Milano Innovation District, hanno presentato oggi al Mind 'E4Shield', una tecnologia "unica al mondo, in grado di inattivare i virus Covid-19 e le sue varianti Wuhan, Delta e Omicron e programmabile in futuro per nuovi agenti patogeni". E4Shield è stata ideata dalla società Elettronica che, forte della sua esperienza settantennale nella gestione dello spettro elettromagnetico - è stato spiegato oggi durante un ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Milano, 20 giu. (Adnkronos Salute) -, leader mondiale nei sistemi di difesaguidata da Enzo Benigni, presidente e Ceo, Domitilla Benigni, Ceo e direttore generale, e Lorenzo Benigni, vicepresidente e direttore Relazioni istituzionali, e, gruppo internazionale di real estate e rigenerazione urbana, in qualità di sviluppatore di Mind-Milano Innovation District, hanno presentato oggi al Mind 'E4Shield', una tecnologia "unica al mondo, in grado di inattivare i virus-19 e le sue varianti Wuhan, Delta e Omicron e programmabile in futuro per nuovi agenti patogeni". E4Shield è stata ideata dalla societàche, forte della sua esperienza settantennale nella gestione dello spettro elettromagnetico - è stato spiegato oggi durante un ...

