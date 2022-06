Elettra Lamborghini furiosa riceve gli insulti al pubblico durante il dj set (Di lunedì 20 giugno 2022) Elettra Lamborghini su di giri. durante la serata in discoteca, dove la cantante ha presentato il singolo “Caramello”, ha avviato un djset. Doveva essere un evento festoso, all’insegna del ballo e della musica, ma ad un certo punto il clima si è fatto teso e sono partiti gli insulti. Elettra, a un certo punto, mentre Leggi su people24.myblog (Di lunedì 20 giugno 2022)su di giri.la serata in discoteca, dove la cantante ha presentato il singolo “Caramello”, ha avviato un djset. Doveva essere un evento festoso, all’insegna del ballo e della musica, ma ad un certo punto il clima si è fatto teso e sono partiti gli, a un certo punto, mentre

Pubblicità

trash_italiano : Elettra Lamborghini, insultata pesantemente durante la sua esibizione (a quanto pare per via di una challenge di Ti… - FedericaeEdo : RT @lavertigineee: quello che è successo ad elettra lamborghini non è un solo un trend di cattivo gusto ma è frutto di una società ancora f… - EDurastante : RT @trash_italiano: Elettra Lamborghini, insultata pesantemente durante la sua esibizione (a quanto pare per via di una challenge di TikTok… - Giogio46107985 : RT @p0liedrico: Quello che è accaduto ieri sera ad Elettra Lamborghini è di uno schifo e di uno squallore, sentirsi urlare sei una p*****a… - iamrealsonic : RT @mariahshoney_: Vedere che un Damiano dei Måneskin può strizzarsi il pacco sul palco tra gli schiamazzi mentre c’è gente che va apposta… -