Elettra Lamborghini furiosa | insulti al pubblico durante il dj set | «Siete dei looser» Cosa è successo

(Di lunedì 20 giugno 2022)su di giri.la serata in discoteca, dove la cantante ha presentato il singolo “Caramello”, ha avviato un djset. Doveva essere un evento festoso, all’insegna del ballo e della musica, ma ad un certo punto il clima si è fatto teso e sono partiti gli, a un certo punto, mentre si stava esibendo sul palco, ha fermato la performance e ha iniziato ad inveire contro alcune persone presenti tra il. Un ragazzo che stava assistendo alla sua esibizione ha iniziato a rivolgere all’ereditiera parole forti. e poco rispettose.ha perso la pazienza ed è letteralmente sbottata. «Sc..mo, sc…mo, sc…mo» è il coro che l’artista ha lanciato in direzione del giovane. A raccontare tutto è stata proprio...

, 28 anni: a Riccione, insultata a uno show, blocca lo spettacolo di Lorenzo Muccioli Come il toro simbolo della casa automobilistica bolognese:vede rosso. ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacoloè stata insultata durante un suo concerto a Riccione il 18 giugno, ma la reazione della cantante è stata immediata. L'artista ha fermato la musica e ha fatto partire un coro di '...L'ereditiera si è esibita in una discoteca di Riccione e un hater le ha urlato un grave insulto, a questo punto la cantante ferma tutto e lo caccia ...Elettra Lamborghini non è certo una che si fa troppi problemi nel rispondere a tono. Questo sabato la cantante si stava esibendo al Musica, un locale di Riccione, e durante uno dei suoi brani alcuni ...