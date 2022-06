Elena Del Pozzo, com'è morta veramente? Trovate macchie di sangue in casa e sugli abiti della mamma: si cerca ancora l'arma del delitto (Di lunedì 20 giugno 2022) Alcune macchie presumibilmente di sangue sono state Trovate su un vestito di Martina Patti, la 23enne detenuta per l'omicidio della figlia Elena Del Pozzo, di 5 anni. Saranno gli... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 20 giugno 2022) Alcunepresumibilmente disono statesu un vestito di Martina Patti, la 23enne detenuta per l'omicidiofigliaDel, di 5 anni. Saranno gli...

