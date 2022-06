Edoardo Tavassi si ritira dall’Isola dei Famosi (Di lunedì 20 giugno 2022) Edoardo Tavassi Non ce l’ha fatta Edoardo Tavassi. Stando a quanto ci risulta e come anticipato da Davide Maggio in una storia Instagram, il fratello di Guendalina si è dovuto ritirare dall’Isola dei Famosi in seguito ad un infortunio al ginocchio. L’ufficialità verrà data nella puntata di stasera, in diretta con Ilary Blasi (qui le anticipazioni). Ad una settimana dalla finale, il reality perde uno dei suoi protagonisti di spicco e che finora ha sempre ottenuto un alto gradimento al televoto. Una vera e propria beffa, frutto della scelta di allungare il programma che ha fatto sì che periodicamente tutti i naufraghi finissero in infermeria per motivazioni più o meno gravi (l’ultimo ad abbandonare forzatamente era stato Marco Cucolo). Il prolungamento aveva costretto ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 20 giugno 2022)Non ce l’ha fatta. Stando a quanto ci risulta e come anticipato da Davide Maggio in una storia Instagram, il fratello di Guendalina si è dovutoredeiin seguito ad un infortunio al ginocchio. L’ufficialità verrà data nella puntata di stasera, in diretta con Ilary Blasi (qui le anticipazioni). Ad una settimana dalla finale, il reality perde uno dei suoi protagonisti di spicco e che finora ha sempre ottenuto un alto gradimento al televoto. Una vera e propria beffa, frutto della scelta di allungare il programma che ha fatto sì che periodicamente tutti i naufraghi finissero in infermeria per motivazioni più o meno gravi (l’ultimo ad abbandonare forzatamente era stato Marco Cucolo). Il prolungamento aveva costretto ...

