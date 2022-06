Edoardo Tavassi lascerà l’Isola a causa dell’infortunio? Carmen si sente in colpa (Di lunedì 20 giugno 2022) Questa edizione dell’Isola dei famosi chiuderà la prossima settimana e avrà portato a casa il record per durata: è infatti la prima volta che i concorrenti sono chiamati a resistere per più di tre mesi. E che sia una edizione da record, che sta mettendo davvero tutti alla prova lo si capisce dal numero di volte in cui i naufraghi lasciano la spiaggia per andare in infermeria. Il corpo ormai, messo a durissima prova, continua a cedere e anche Edoardo Tavassi, come è successo a Marco e a Roger nelle ultime settimane, potrebbe esser costretto a lasciare il gioco. Lo scopriremo solo nella puntata dell‘Isola dei famosi 2022 in diretta il 20 giugno. Questa sera infatti Ilary Blasi ci racconterà se il fratello di Guendalina può rientrare in gioco oppure no e continuare, visto che mancano ormai pochissimi giorni. Il vero problema non è la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 giugno 2022) Questa edizione deldei famosi chiuderà la prossima settimana e avrà portato a casa il record per durata: è infatti la prima volta che i concorrenti sono chiamati a resistere per più di tre mesi. E che sia una edizione da record, che sta mettendo davvero tutti alla prova lo si capisce dal numero di volte in cui i naufraghi lasciano la spiaggia per andare in infermeria. Il corpo ormai, messo a durissima prova, continua a cedere e anche, come è successo a Marco e a Roger nelle ultime settimane, potrebbe esser costretto a lasciare il gioco. Lo scopriremo solo nella puntata dell‘Isola dei famosi 2022 in diretta il 20 giugno. Questa sera infatti Ilary Blasi ci racconterà se il fratello di Guendalina può rientrare in gioco oppure no e continuare, visto che mancano ormai pochissimi giorni. Il vero problema non è la ...

