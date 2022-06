“È successo dopo il tumore”. Carolina Marconi, la vita che cambia: spiega tutto con coraggio (Di lunedì 20 giugno 2022) Carolina Marconi, ex protagonista del Grande Fratello, nei mesi scorsi a Storie Italiane, in una speciale puntata dedicata a Telethon, dichiarò di aver finito da poco i cicli di chemioterapia per il tumore al seno. “Sono stata circondata da tanto amore e questo per un malato è importante perché ti distrae – ha esordito ai microfoni della trasmissione televisiva -. Ho fatto la mammografia qualche giorno fa ed è tutto pulito, non c’è nulla. Ricordo quell’esame con ansia, ho chiesto ogni minuto se il dottore vedeva qualcosa ma alla fine il medico mi ha detto che era tutto ok e ho tirato un respiro di sollievo”. Carolina Marconi, com’è cambiata la sua vita Carolina Marconi nonostante abbia sconfitto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 giugno 2022), ex protagonista del Grande Fratello, nei mesi scorsi a Storie Italiane, in una speciale puntata dedicata a Telethon, dichiarò di aver finito da poco i cicli di chemioterapia per ilal seno. “Sono stata circondata da tanto amore e questo per un malato è importante perché ti distrae – ha esordito ai microfoni della trasmissione televisiva -. Ho fatto la mammografia qualche giorno fa ed èpulito, non c’è nulla. Ricordo quell’esame con ansia, ho chiesto ogni minuto se il dottore vedeva qualcosa ma alla fine il medico mi ha detto che eraok e ho tirato un respiro di sollievo”., com’èta la suanonostante abbia sconfitto ...

