È stato arrestato in Puglia il regista canadese Paul Haggis | accusato di violenza sessuale e lesioni personali aggravate 

Domenica a Ostuni, in Puglia, è stato arrestato il regista canadese Paul Haggis con l'accusa di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Mercoledì scorso una donna che era stata trovata in stato confusionale all'aeroporto di Brindisi lo aveva denunciato accusandolo

