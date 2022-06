“È normale che un neonato stia sempre a bocca aperta?” (Di lunedì 20 giugno 2022) Buongiorno, la mia nipotina ha un mese di vita e ci siamo accorti che sta sempre a bocca aperta, sia quando è sveglia sia quando dorme. La nostra paura è che abbia qualche disturbo. Quando mangia respira con il naso, quindi pensiamo che il naso sia libero. Siamo preoccupati per quello che leggiamo. Grazie L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 20 giugno 2022) Buongiorno, la mia nipotina ha un mese di vita e ci siamo accorti che sta, sia quando è sveglia sia quando dorme. La nostra paura è che abbia qualche disturbo. Quando mangia respira con il naso, quindi pensiamo che il naso sia libero. Siamo preoccupati per quello che leggiamo. Grazie L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Pubblicità

NicolaMorra63 : Ieri ho chiesto all'Aula del Senato se fosse normale che i trojan (strumento per le intercettazioni) si spengano im… - MarcoSimoni4 : @MartinoDesulo @90ordnasselA @angelosteri van Dijk è un 91 e fa il difensore,pagato 84 milioni, Maguire è un 93 dif… - liviozeta929 : Normale che l'house organ di un'azienda di elettrodomestici sia in fibrillazione per il ritorno di uno scaldabagno.… - hoansiapertutto : RT @sushialtonno: ma chi organizza gli eventi di chri per caso si ricorda che è un essere umano? va bene che ballare è il suo lavoro ma 4 s… - Marco34446071 : @Giorgiolaporta Si è normale, invece non è normale rendere pubblica una notizia del genere visto che è la moglie de… -