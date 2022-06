Dybala e Lukaku all’Inter? Marotta: “Dobbiamo valutare se c’è la congruità finanziaria”. E conferma Mkhitaryan e Onana (Di lunedì 20 giugno 2022) Se non una frenata vera e propria, di certo una puntualizzazione importante. Perché la trattativa c’è, è in fase avanzata, ma non si può parlare di affari conclusi e non solo per il volere dei calciatori. È il senso dell’intervento dell’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta a Radio Anch’io Sport. “L’annuncio di Dybala e Lukaku la settimana prossima? Sono dei nostri obiettivi su cui ci siamo buttati a capofitto, ma Dobbiamo valutare se c’è la congruità finanziaria” ha detto il dirigente nerazzurro in merito agli attaccanti del Chelsea e della Juventus. “Sono realtà tecniche che ci farebbero comodo, se ce la faremo bene altrimenti ci sposteremo su altri obiettivi. Ma quello che conta è la squadra, non la singola operazione. A parte Perisic che ci ha lasciato, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Se non una frenata vera e propria, di certo una puntualizzazione importante. Perché la trattativa c’è, è in fase avanzata, ma non si può parlare di affari conclusi e non solo per il volere dei calciatori. È il senso dell’intervento dell’amministratore delegato dell’Inter Beppea Radio Anch’io Sport. “L’annuncio dila settimana prossima? Sono dei nostri obiettivi su cui ci siamo buttati a capofitto, mase c’è la” ha detto il dirigente nerazzurro in merito agli attaccanti del Chelsea e della Juventus. “Sono realtà tecniche che ci farebbero comodo, se ce la faremo bene altrimenti ci sposteremo su altri obiettivi. Ma quello che conta è la squadra, non la singola operazione. A parte Perisic che ci ha lasciato, ...

AlfredoPedulla : L’#Inter non ha una priorità #Lukaku e una terza scelta #Dybala: raccontarla così significa non conoscere la realtà… - Gazzetta_it : La scelta dell'Inter: Lautaro non si tocca. Con Lukaku e Dybala sarà super tridente - tancredipalmeri : Lukaku-Dybala, ormai fatta Anche Zhang al meeting. Skriniar dovrà andare. Lautaro? Se il Bayern… - siamo_la_Roma : ?? #Marotta parla di #Lukaku e #Dybala ?? I due nomi più caldi in casa #Inter ?? 'Li vogliamo, ma ci sono questioni e… - Marvin13121 : @Inter Prima Lukaku e dybala poi gli abbonamenti -