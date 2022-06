Due attori della serie Netflix The Chosen One sono morti in Messico (Di lunedì 20 giugno 2022) Incidente mortale per Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar. La serie tratta dai fumetti di Mark Millar e Peter Gross era in lavorazione dallo scorso aprile Leggi su wired (Di lunedì 20 giugno 2022) Incidente mortale per Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar. Latratta dai fumetti di Mark Millar e Peter Gross era in lavorazione dallo scorso aprile

Pubblicità

SecolodItalia1 : Messico, tragedia sul set di Netflix: morti due attori. Ed è subito polemica per la logistica scadente… - telodogratis : Tragedia sul set Netflix, morti due attori - Silvia_Arosio : Due attori molto differenti tra loro, Gabrio Gentilini ed Ettore Nicoletti, saranno tra i protagonisti della data d… - Luxgraph : «The Chosen One», incidente sul set di Netflix in Messico: morti due attori. La protesta: «Condizioni di lavoro sca… - itrichi : NIGHT SKY ?? sinceramente non so cosa dire, i due attori protagonisti sono monumentali e diventano parte della vita… -