Droga: cocaina liquida dal Sudamerica, tre arresti (Di lunedì 20 giugno 2022) La Guardia di Finanza di Malpensa (Varese) ha arrestato tre persone, fra cui due narcotrafficanti, e sequestrato 7 kg di cocaina liquida, a conclusione di un'indagine su un traffico internazionale di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) La Guardia di Finanza di Malpensa (Varese) ha arrestato tre persone, fra cui due narcotrafficanti, e sequestrato 7 kg di, a conclusione di un'indagine su un traffico internazionale di ...

Pubblicità

qn_giorno : #Malpensa, in valigia con 7 chili di 'cocaina da bere': due arresti - caramirna : RT @RiccardoGatti: Roma, i ragazzi che preparano le piste di cocaina sul cofano dell'auto - STABILOBOSS1969 : @rubio_chef Io,anche da ragazzo, pensavo che la cocaina servisse solo se sei un D. Gahan per comporre Personal Jesu… - CdT_Online : La droga è stata rinvenuta all'aeroporto di Malpensa in contenitori con l’etichetta di olio di cocco e sciroppo di… - matildaloverr_ : oggi stavo ascoltando keep driving in macchina con i miei e arriva “cocaine…” e io tranquilla canto perché loro non… -