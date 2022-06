Draghi carica a testa bassa: domani il suo intervento al Senato per incassare l’ok che rilancia l’Italia in Ue (Di lunedì 20 giugno 2022) Per quanto mai come in queste ore la maggioranza abbia traballato con così evidente ragione, nella sua testa continuano però a risuonare le parole del presidente ucraino: “Per favore, sosteneteci“. Basta questo al premier Draghi, per convincersi delle sue ragioni, le stesse con le quali domani affronterà davanti al Senato, prima del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, dove il capo del governo dovrebbe dare l’ok del nostro Paese sul nuovo invio di armi e mezzi all’Ucraina. Del resto, a parte il lato umanitario legato al conflitto, in realtà il sostegno ‘incondizionato’ dell’Italia a Kiev, significa ‘cementare’ il dell’Italia nello scacchiere internazionale e, soprattutto, nell’ambito dell’alleanza atlantica. Draghi, determinato a rifinire i termini ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) Per quanto mai come in queste ore la maggioranza abbia traballato con così evidente ragione, nella suacontinuano però a risuonare le parole del presidente ucraino: “Per favore, sosteneteci“. Basta questo al premier, per convincersi delle sue ragioni, le stesse con le qualiaffronterà davanti al, prima del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, dove il capo del governo dovrebbe daredel nostro Paese sul nuovo invio di armi e mezzi all’Ucraina. Del resto, a parte il lato umanitario legato al conflitto, in realtà il sostegno ‘incondizionato’ dela Kiev, significa ‘cementare’ il delnello scacchiere internazionale e, soprattutto, nell’ambito dell’alleanza atlantica., determinato a rifinire i termini ...

Pubblicità

italiaserait : Draghi carica a testa bassa: domani il suo intervento al Senato per incassare l’ok che rilancia l’Italia in Ue - 248455 : Draghi blinda il suo ministro Nessun rimpasto, meglio il voto - dicolamiait : Mi fa ridere che il #centro si stia organizzando per le politiche del 2023, creando fusioni, alleanze e partiti inu… - vitochiariello : Che #Draghi @Palazzo_Chigi nn lavori nell'interesse dell'Italia ma della @NATO forse x ricoprirne la carica di segr… - ultimora_pol : riserve, perché per federare occorre una leadership molto superiore a quella del sindaco di Milano in carica e di B… -