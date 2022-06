Draghi blinda il suo ministro Nessun rimpasto | meglio il voto - Politica - quotidiano net

Pubblicità

Di Maio resterebbe ministro e sempre agli Esteri Persì, non ci piove. Non è pensabile cambiare un ministro con una crisi internazionale in corso o delegittimarlo. Ma il M5s, non più ......voglia forzare la mano e innescare un effetto domino che porti alla caduta del governo. Di ... E c'è Beppe Grillo, che potrebbe arrivare a Roma giovedì eil doppio mandato con un post sul ... Draghi blinda il suo ministro. Nessun rimpasto, meglio il voto Giuseppi rinuncia all'apertura formale del procedimento ma la rottura col ministro è dietro l'angolo su Kiev e sulle armi. A meno di colpi di scena, sanare la situazione appare impossibile ...Il premier non ha nessuna intenzione di rimuovere il numero uno della Farnesina in questo momento. Diplomazie al lavoro per limare la risoluzione grillina che vuole fermare le armi a Kiev. Sarà votata ...