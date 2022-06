Doveva essere “il nuovo Real Madrid”, 10 anni dopo è scomparso: storia dell’Anzhi, emblema dell’uso politico del calcio (Di lunedì 20 giugno 2022) L’oligarca Suleyman Kerimov una volta disse che avrebbe trasformato l’Anzhi Makhachkala nel “nuovo Real Madrid”. Sette giorni dopo la conquista da parte del “vecchio” Real Madrid della sua 14esima Coppa dei Campioni, all’Anzhi non è stata concessa la licenza di iscrizione alla Football National League 2, il terzo livello del calcio russo, decretandone di fatto la scomparsa dal calcio professionistico. In Realtà da tempo Kerimov aveva abbandonato l’Anzhi al proprio destino, dopo avere investito nel triennio 2011-2013 oltre 230 milioni di euro solo per l’acquisto di giocatori, portando all’estremo il concetto di calcio quale strumento politico e di propaganda, visto l’ammontare delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) L’oligarca Suleyman Kerimov una volta disse che avrebbe trasformato l’Anzhi Makhachkala nel “”. Sette giornila conquista da parte del “vecchio”della sua 14esima Coppa dei Campioni, all’Anzhi non è stata concessa la licenza di iscrizione alla Football National League 2, il terzo livello delrusso, decretandone di fatto la scomparsa dalprofessionistico. Intà da tempo Kerimov aveva abbandonato l’Anzhi al proprio destino,avere investito nel triennio 2011-2013 oltre 230 milioni di euro solo per l’acquisto di giocatori, portando all’estremo il concetto diquale strumentoe di propaganda, visto l’ammontare delle ...

