Dottrina Monroe | il nuovo saggio del ricercatore Giacomo Gabellini

Da martedì 21 giugno in uscita il nuovo saggio del ricercatore Giacomo Gabellini dal titolo "Dottrina Monroe – L'egemonia statunitense sull' emisfero occidentale". La Dottrina Monroe ha rappresentato, a partire dalla prima metà dell'Ottocento, uno degli snodi fondamentali del processo di ascesa della giovane repubblica statunitense verso l'egemonia continentale, a sua volta tappa fondamentale per la conquista dell'agognata supremazia planetaria nel Novecento. Enunciata ufficialmente per difendere le Americhe dalle mire coloniali europee, la Dottrina ha subito continui rimodellamenti che l'hanno infine trasformata in uno dei principali strumenti di legittimazione delle politiche espansionistiche di Washington.

Russia. Lavrov: no ai tentativi di estendere Dottrina Monroe Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha ratificato la posizione del suo Paese riguardo al diritto internazionale. 'Il nostro impegno è contrario ai tentativi di estendere la Dottrina Monroe non solo all'America Latina, ma al mondo intero', ha affermato il ministro degli Esteri russo. Allo stesso tempo, Lavrov ha criticato il Summit organizzato ...

Summit Americhe tra sordi e muti Si tratta di un aggiornamento della logica proprietaria concepita con la Dottrina Monroe, una colonizzazione 3.0 con la quale garantirsi un retroterra economico, politico e militare da utilizzare ...

Alla ricerca di una politica per l'America Latina Il IX Summit delle Americhe di Los Angeles ha messo in evidenza le lacune dell'amministrazione Biden nella politica emisferica. I paesi latinoamericani contestano le aspirazioni egemoniche di Washington ...