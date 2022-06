Dottor Nowzaradan finisce in tribunale, l’accusa è davvero pesante (Di lunedì 20 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dottor Nowzardan finisce in tribunale, il medico più famoso della televisione americana è stato citato in giudizio: che cosa è successo? Non ha certamente bisogno di presentazioni il chirurgo iraniano che ha ottenuto grande popolarità prima in America e poi anche in Italia con Vite al Limite, il programma in onda su Real Time in Leggi su youmovies (Di lunedì 20 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Nowzardanin, il medico più famoso della televisione americana è stato citato in giudizio: che cosa è successo? Non ha certamente bisogno di presentazioni il chirurgo iraniano che ha ottenuto grande popolarità prima in America e poi anche in Italia con Vite al Limite, il programma in onda su Real Time in

Pubblicità

DaniR64 : @papito1492 Senza volerlo, specie il primo programma, è un ritratto dell'american way of Life che Moore scansati. I… - _oxford_comma_ : Lukaku trattato da certi interisti come uno che sta per uscire dalla clinica del Dottor Nowzaradan, che imbarazzo. - AndreaLaperuta : Neanche il dottor #nowzaradan in #viteallimite dà una dieta così... ?? ???? - YoStoConTarabas : #viteallimite Narra leggenda che la tinta del dottor Nowzaradan sia più miracolosa dell'acqua di Lourdes - roberto2_lamela : @marioadinolfi Il Dottor #Nowzaradan ti aspetta a braccia aperte! -