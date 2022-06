"Dopo venti giorni...". Lilli Gruber come mai vista prima: in diretta il dramma personale | Guarda (Di lunedì 20 giugno 2022) Lilli Gruber torna a Otto e Mezzo. La conduttrice di La7 era stata sostituita da Giovanni Floris, Dopo che aveva contratto il Covid. A spiegare quanto accaduto è stata lei stessa, tornata davanti alle telecamere lunedì 20 giugno: "Cari telespettatori e telespettatrice, Dopo 20 giorni di Covid sono guarita, oggi sono tornata negativa", ha esordito. Ma non è finita qui, perché la giornalista ha voluto dare anche una lezione a chi la segue: "Vi volevo dire che questa Omicron 5, che ho preso anche io, non è proprio una semplice influenza. Chiusa la parentesi". Lei stessa non aveva nascosto quanto passato i giorni scorsi: "Sono arrabbiata con me stessa e con la leggerezza di tutti gli altri perché il Covid non è affatto sparito - aveva detto a Un Giorno da Pecora - febbre a 38 e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022)torna a Otto e Mezzo. La conduttrice di La7 era stata sostituita da Giovanni Floris,che aveva contratto il Covid. A spiegare quanto accaduto è stata lei stessa, tornata davanti alle telecamere lunedì 20 giugno: "Cari telespettatori e telespettatrice,20di Covid sono guarita, oggi sono tornata negativa", ha esordito. Ma non è finita qui, perché la giornalista ha voluto dare anche una lezione a chi la segue: "Vi volevo dire che questa Omicron 5, che ho preso anche io, non è proprio una semplice influenza. Chiusa la parentesi". Lei stessa non aveva nascosto quanto passato iscorsi: "Sono arrabbiata con me stessa e con la leggerezza di tutti gli altri perché il Covid non è affatto sparito - aveva detto a Un Giorno da Pecora - febbre a 38 e ...

