Dopo la pandemia torna la musica all’aeroporto di Orio al Serio (Di lunedì 20 giugno 2022) La Giornata della musica Si celebra martedì 21 giugno sulle note degli allievi del «Secco Suardo» e del ConservatOrio di Bergamo e il concerto di «Mismountainboys» in ricordo di Remo Ceriotti. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 20 giugno 2022) La Giornata dellaSi celebra martedì 21 giugno sulle note degli allievi del «Secco Suardo» e del Conservatdi Bergamo e il concerto di «Mismountainboys» in ricordo di Remo Ceriotti.

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? EFFICACIA NEGATIVA: DOPO “X” MESI I VACCINATI HANNO MAGGIORI PROBABILITÀ DI CONTRARRE IL COVID RISPETTO AI NON VA… - GiovaQuez : Per Di Cesare è 'importante fermare l'invio di armi', una parte della popolazione si sente 'tradita'. Borgonovo ri… - iq_196 : RT @1V4vendetta: Adesso qualcuno mi spiega, dal punto di vista epidemiologico, come sia possibile che a giugno 2022, dopo due anni e sei me… - fra_f1 : dopo pandemia e guerra in effetti la siccità ci stava bene aspettiamo solo l’invasione aliena e poi un bel meteorit… - Ienaridens2 : Ringraziamo un governo di venduti alla confindustria e i giornali asserviti. Questa era una pandemia da sconfiggere… -