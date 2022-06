Dopo la Mille Miglia macchie d’olio sul nuovo Sentierone, idrospazzola in azione (Di lunedì 20 giugno 2022) Bergamo. La pavimentazione nuova nuova e tutta bianca posata da poco davanti al teatro Donizetti, è stata imbrattata da macchie d’olio fuoriuscite dalle auto d’epoca della Mille Miglia. Sabato la storica gara, alla quale ha partecipato anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori insieme al primo cittadino di Brescia Emilio Del Bono per promuovere Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023, ha fatto tappa in città. Il corteo, arrivato da Parma, è passato dalla Briantea per poi entrare in città attraverso via Carducci, via Broseta, piazza Pontida, via XX Settembre. Le auto si sono fermate sul Sentierone, davanti al teatro, per la cosiddetta timbratura, ed è lì che i vecchi motori hanno perso diverse macchie di olio, rovinando il selciato. Il consigliere della Lega Alberto ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 giugno 2022) Bergamo. La pavimentnuova nuova e tutta bianca posata da poco davanti al teatro Donizetti, è stata imbrattata dafuoriuscite dalle auto d’epoca della. Sabato la storica gara, alla quale ha partecipato anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori insieme al primo cittadino di Brescia Emilio Del Bono per promuovere Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023, ha fatto tappa in città. Il corteo, arrivato da Parma, è passato dalla Briantea per poi entrare in città attraverso via Carducci, via Broseta, piazza Pontida, via XX Settembre. Le auto si sono fermate sul, davanti al teatro, per la cosiddetta timbratura, ed è lì che i vecchi motori hanno perso diversedi olio, rovinando il selciato. Il consigliere della Lega Alberto ...

