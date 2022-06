(Di lunedì 20 giugno 2022) Si definiva coach pro-Ana, giocava sulla fiducia delle sue ‘vittime’, le adescava fingendosi, poi quando sapeva che poteva agire metteva in pratica delle pericolose pratiche di dimagrimento. Che chi si fidava di lui seguiva ciecamente. Fino a quando una ragazzina di appena 15 anni, che da mesi era ricoverata presso il reparto di pediatria per disturbi del comportamento alimentare e patologie conseguenti ad atti conservativi, non ha trovato il coraggio di denunciare. Quindi, fortunatamente, di mettere fine a quell’incubo. Chi è l’uomo che spingeva le ragazze all’anoressia La Polizia Postale di Trieste e Udine, con il coordinamento del CNPO e del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, è riuscita a identificare l’uomo, che all’interno di un gruppo aperto su una nota piattaforma social spingeva le ragazze minorenni e fragili, quelle che si fidavano ...

repubblica : Udine, docce gelate e 500 calorie al giorno: finto medico spingeva sui social le ragazze all'anoressia - CorriereCitta : Docce gelate e solo 500 calorie al giorno: così il falso medico faceva dimagrire le ragazzine - fanpage : Una ragazza di 15 anni ha rivelato che il 'coach' incoraggiava le sue vittime all'autolesionismo. Il tutto doveva e… - nordest24 : «500 calorie al giorno e docce gelate»: fermato il coach che spingeva le ragazzine all’anoressia +++ Su una nota p… - infoitinterno : Udine, docce gelate e 500 calorie al giorno: finto medico spingeva sui social le ragazze all'anoressia -

Il Corriere della Città

Tra i consigli sconsiderati c'erano quelli di non assumere più di 500 calorie giornaliere, di bere molta acqua per lenire il senso di fame e quello di farsiper stimolare l'organismo a ...Tra i consigli sconsiderati c'erano quelli di non assumere più di 500 calorie giornaliere, di bere molta acqua per lenire il senso di fame e quello di farsiper stimolare l'organismo a ... Docce gelate e solo 500 calorie al giorno: così il falso medico faceva dimagrire le ragazzine Cosa ‘consigliava’ alle vittime Il falso medico, stando alle indagini, ‘consigliava’ alle sue vittime di non consumare più di 500 calorie al giorno, di bere acqua per lenire il senso di fame e farsi ...Un uomo di 40 anni, che si dichiarava sui social come medico, adescava le minorenni per indurle all'anoressia. L'uomo era già stato denunciato per pornografia minorile.