Disastro Cristiano Ronaldo, un dipendente gli schianta la Bugatti Veyron da 2 milioni (Di lunedì 20 giugno 2022) Disavventura fuori dal campo per Cristiano Ronaldo, una delle sue auto più importanti è finita contro un muro. La stagione con il Manchester United è stata deludente, continuano a circolare voci sul futuro di Cr7 ma l’addio ai Red Devils è al momento da escludere. Il mercato è comunque in grado di regalare grosse sorprese e la situazione sarà più chiara nelle prossime settimane. Disavventura fuori dal campo per Cristiano Ronaldo: la Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse è finita fuori strada. Si tratta di una delle lussuose auto sportive del calciatore portoghese, dal valore di 2,1 milioni di euro. Secondo il portoghese “Ultima Hora” Cristiano Ronaldo non era alla guida ma l’impatto è stato provocato da un suo ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) Disavventura fuori dal campo per, una delle sue auto più importanti è finita contro un muro. La stagione con il Manchester United è stata deludente, continuano a circolare voci sul futuro di Cr7 ma l’addio ai Red Devils è al momento da escludere. Il mercato è comunque in grado di regalare grosse sorprese e la situazione sarà più chiara nelle prossime settimane. Disavventura fuori dal campo per: laGrand Sport Vitesse è finita fuori strada. Si tratta di una delle lussuose auto sportive del calciatore portoghese, dal valore di 2,1di euro. Secondo il portoghese “Ultima Hora”non era alla guida ma l’impatto è stato provocato da un suo ...

