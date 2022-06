Diretta Isola dei Famosi di lunedì 20 giugno (Di lunedì 20 giugno 2022) . VENTIQUATTRESIMO APPUNTAMENTO CON IL REALITY SHOW: ECCO I DETTAGLI Diretta Isola dei Famosi: la ventiquattresima puntata del L’Isola dei Famosi riserva tante sorprese, novità e colpi di scena. Chi andrà in finale? Le condizioni di salute: Edoardo… Edoardo in collegamento dalla Palapa rivela che deve abbandonare definitivamente il gioco a causa delle sue condizioni mediche. Il naufrago negli ultimi giorni è urtato contro uno scoglio che gli ha causato un infortunio al ginocchio. La conduttrice dichiara: “I referti medici ti costringono ad abbandonare l’Isola”. Leggi anche —> cecilia rodriguez in puglia per una nuova avventura L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 giugno 2022) . VENTIQUATTRESIMO APPUNTAMENTO CON IL REALITY SHOW: ECCO I DETTAGLIdei: la ventiquattresima puntata del L’deiriserva tante sorprese, novità e colpi di scena. Chi andrà in finale? Le condizioni di salute: Edoardo… Edoardo in collegamento dalla Palapa rivela che deve abbandonare definitivamente il gioco a causa delle sue condizioni mediche. Il naufrago negli ultimi giorni è urtato contro uno scoglio che gli ha causato un infortunio al ginocchio. La conduttrice dichiara: “I referti medici ti costringono ad abbandonare l’”. Leggi anche —> cecilia rodriguez in puglia per una nuova avventura L'articolo 361magazine.

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Questa sera Edoardo scoprirà il suo destino?? Dopo l'infortunio al ginocchio tornerà in gioco o dovrà abbandonare pe… - IlContiAndrea : “Noi non vogliamo più gay, vogliamo meno omofobi. Per questo è importante che i temi del bullismo e dell’omosessual… - horror__vacui__ : Perchè da smarttv devo vedere isola party e non la diretta vera.. #isola - fabiofabbretti : #Isola: la semifinale in diretta minuto per minuto su - 361_magazine : -