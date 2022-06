DIRETTA F1, GP Canada 2022 LIVE: penalizzato Alonso, cambia la classifica! Leclerc: “Ferrari ha la performance per rientrare sulla Red Bull” (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL NUOVO ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA DOPO LA PENALITÀ DI Alonso LA CRONACA DELLA GARA PERCHÈ È STATO penalizzato Alonso: LA NUOVA POSIZIONE DELLO SPAGNOLO MATTIA BINOTTO: “CON I NUOVI MOTORI DI Leclerc POTREMO SPINGERE. RED Bull PORTERA’ AGGIORNAMENTI A SILVERSTONE” CARLOS SAINZ: “MI E’ MANCATO DAVVERO POCO PER VINCERE, MA NON POTEVO ATTACCARE VERSTAPPEN” CHARLES Leclerc: “49 PUNTI DA VERSTAPPEN? 2 VITTORIE E CI SIAMO…ABBIAMO IL PASSO PER TORNARE SOTTO” ENNESIMO ERRORE AL PIT-STOP IN Ferrari: SAREBBE cambiaTO IL RISULTATO FINALE? COSA E’ SUCCESSO A SAINZ E PERCHE’ HA PERSO TEMPO DUE VOLTE DA VERSTAPPEN CON LA VIRTUAL SAFETY CAR Ferrari CONVINCENTE A MONTREAL, MA ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL NUOVO ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA DOPO LA PENALITÀ DILA CRONACA DELLA GARA PERCHÈ È STATO: LA NUOVA POSIZIONE DELLO SPAGNOLO MATTIA BINOTTO: “CON I NUOVI MOTORI DIPOTREMO SPINGERE. REDPORTERA’ AGGIORNAMENTI A SILVERSTONE” CARLOS SAINZ: “MI E’ MANCATO DAVVERO POCO PER VINCERE, MA NON POTEVO ATTACCARE VERSTAPPEN” CHARLES: “49 PUNTI DA VERSTAPPEN? 2 VITTORIE E CI SIAMO…ABBIAMO IL PASSO PER TORNARE SOTTO” ENNESIMO ERRORE AL PIT-STOP IN: SAREBBETO IL RISULTATO FINALE? COSA E’ SUCCESSO A SAINZ E PERCHE’ HA PERSO TEMPO DUE VOLTE DA VERSTAPPEN CON LA VIRTUAL SAFETY CARCONVINCENTE A MONTREAL, MA ...

