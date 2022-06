Digitalizzazione dei servizi comunali, Capannoli intercetta risorse - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 20 giugno 2022) Digitalizzare i servizi ai cittadini. A Cappanoli arrivano altri fondi. Sarà implementato il sito istituzionale, già rinnovato nel format ed adeguato alle nuove direttive pochi mesi fa, da dove si ... Leggi su lanazione (Di lunedì 20 giugno 2022) Digitalizzare iai cittadini. A Cappanoli arrivano altri fondi. Sarà implementato il sito istituzionale, già rinnovato nel format ed adeguato alle nuove direttive pochi mesi fa, da dove si ...

Pubblicità

C6Graziella : RT @parpinellivo: Nell'impoverimento che da inizio pandemia ci sta retrocedendo di qualche decennio, nonostante gli inni alla #digitalizzaz… - Francimari10 : RT @parpinellivo: Nell'impoverimento che da inizio pandemia ci sta retrocedendo di qualche decennio, nonostante gli inni alla #digitalizzaz… - PISAinVIDEO : Capannoli, nuovi finanziamenti in arrivo per la digitalizzazione dei servizi ai cittadini - VTrend_it : Capannoli, nuovi finanziamenti per la digitalizzazione dei servizi ai cittadini - m_stentella : RT @FPA_net: ?? Per realizzare delle vere #smartcity è necessario ripensare le #città mettendo al centro #sostenibilità e #digitalizzazione… -