Di Maio sotto accusa dei vertici M5S | ma nessuna espulsione

(Di lunedì 20 giugno 2022) Luigi Difinisce nel mirino del consiglio nazionale del Movimento per aver criticato aspramente il no a nuove armi all'Ucraina. Ma per ora non si parla di una sua. Il leader, Giuseppe...

"Ci disallinea dall'alleanza della Nato e dell'Ue" e "se ci disallineamo dalla Nato mettiamo a repentaglio la sicurezza dell'Italia", aveva commentato, durissimo, Di. Attirandosi le ire dei ...Prime pagine dei giornali 20 giugno 2022 Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani italiani per il giorno 20 giugno 2022. CLICCA SULL'ELENCO QUIPER LEGGERE TUTTE LE PRIME PAGINE Corriere della Sera Repubblica Stampa Fatto Quotidiano Sole 24 Ore Giornale Verità Libero Domani Messaggero AvvenireNon mi faccia entrare nella testa altrui – aveva detto Conte – questo ce lo dirà lui in queste ore». Su questo Conte ammette di essere sotto pressione: «è vero, tutti mi chiedono di farlo, ma io non s ...Luigi Di Maio finisce nel mirino del consiglio nazionale del Movimento per aver criticato aspramente il no a nuove armi all'Ucraina. Ma per ora non si parla di una sua espulsione. Il leader, Giuseppe ...