Del Piero: 'Pogba e Lukaku preziosi per la Serie A. La Premier? Sembra un altro sport' (Di lunedì 20 giugno 2022) In attesa di tornare a vestire la maglia della Juve per una sera ( nell'amichevole fra leggende bianconere e milaniste, in una sfida di calcio a 5 ), Alex Del Piero ha parlato ad Espn, esprimendo un ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 giugno 2022) In attesa di tornare a vestire la maglia della Juve per una sera ( nell'amichevole fra leggende bianconere e milaniste, in una sfida di calcio a 5 ), Alex Delha parlato ad Espn, esprimendo un ...

Pubblicità

forumJuventus : (TS) 'La maglia numero 10 ? Per ora la rimette Del Piero. Lunedi a Roseto degli Abruzzi sfida tra ex glorie di Juve… - sportli26181512 : Del Piero: 'Pogba e Lukaku preziosi per la Serie A. La Premier? Sembra un altro sport': Del Piero: 'Pogba e Lukaku… - NoahM21366026 : @lil_santos_ @ilciccio67 Ahahaha, dovevano finire in C con lo svincolo di tutti i giocatori Questo chiese il mitico… - Gazzetta_it : Del Piero: 'Pogba e Lukaku preziosi per la serie A. Ora la Premier è più competitiva' - TaobukFestival : Angelo Piero Cappello, Direttore del @Centro_libro, a #Taobuk2022. #CantiereCultura -