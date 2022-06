De Laurentiis non fa sconti a nessuno: il Napoli fa scattare la multa (Di lunedì 20 giugno 2022) Tutti sanno del comportamento ferreo da parte di Aurelio De Laurentiis, che ha fatto svattare una multa per un giocatore del Napoli. Si fa sempre più complicato il rapporto tra Matteo Politano ed il Napoli. L’attaccante esterno, infatti, tramite il suo agente, aveva annunciato nei giorni scorsi l’intenzione di voler vagliare tutte le offerte provenienti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 20 giugno 2022) Tutti sanno del comportamento ferreo da parte di Aurelio De, che ha fatto svattare unaper un giocatore del. Si fa sempre più complicato il rapporto tra Matteo Politano ed il. L’attaccante esterno, infatti, tramite il suo agente, aveva annunciato nei giorni scorsi l’intenzione di voler vagliare tutte le offerte provenienti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

forumJuventus : (TS) 'Nonostante le voci la Juve non molla la pista Koulibaly. De Laurentiis ad oggi non ha offerte per il difensor… - RobertaFazio7 : RT @forumJuventus: (TS) 'Nonostante le voci la Juve non molla la pista Koulibaly. De Laurentiis ad oggi non ha offerte per il difensore, i… - napolipiucom : Caso Politano, De Laurentiis infuriato per l'intervista non autorizzata: multa in arrivo #AurelioDeLaurentiis… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: (TS) 'Nonostante le voci la Juve non molla la pista Koulibaly. De Laurentiis ad oggi non ha offerte per il difensore, i… - FrancescoRoma78 : RT @napolista: Spalletti e De Laurentiis non possono separarsi prima dell’inevitabile teatrino? POSTA NAPOLISTA – Finirà con il tecnico ch… -