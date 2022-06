Pubblicità

globalistIT : -

Globalist.it

Lo scrive su Facebook il senatore del Pd, Presidente della Commissione Affari Costituzionali.... Fulvio Pratesi (Tapassion 2.0), Francesco Mazzanti (Metalvetro), Dania Pippi (Agriapicoltura Signorini), Maurizio(Scuderie Villa Mori), Giovanni Belei (Art Suite Gallery).Novi (... Dario Parrini (Pd): “E’ chiaro che la Francia non voglia Macron da solo al timone” Le opposizioni di Ensemble, peraltro, sono assai eterogenee e quindi poco sommabili. Ma seguire questa strada (la seguì Mitterrand, in condizioni un po’ diverse, nei primi cinque anni del suo secondo ...Caro Merlo, ottimi i pezzi che lei e Sebastiano Messina scrivete sul declino inarrestabile dei 5stelle. Ma la fine era nota. Quando nel lontano (ma non troppo) 2013 tal Crimi e Lombardi derisero, in s ...