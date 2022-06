Dall’Unione europea agli Usa, tutti in fuga dai lavori stagionali: altro che sussidio anti-povertà, il problema riguarda anche i Paesi dove la misura non c’è (Di lunedì 20 giugno 2022) Dalla Lega a Fratelli d’Italia e da Confindustria a Federalberghi. Sono mesi che sentiamo ripetere che in Italia c’è una grave carenza di lavoratori stagionali e che questa è causata dal Reddito di cittadinanza. Un fenomeno tutt’altro che nuovo visto che all’avvicinarsi della bella stagione viene rilanciato su giornali e tv ma che da quando esiste il sussidio contro la povertà, voluto dal Movimento 5 Stelle, è diventato un martellamento continuo. Quasi un lavaggio del cervello che viene propinato dall’imprenditore di turno che si lamenta perché, pur con paghe mirabolanti, non trova giovani disposti a lavorare “perché c’è il Reddito di cittadinanza”. Ma come stanno davvero le cose? Può sembrare una domanda banale ma non lo è perché basta analizzare i dati per scoprire che qualcosa, nel racconto che ci ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 giugno 2022) Dalla Lega a Fratelli d’Italia e da Confindustria a Federalberghi. Sono mesi che sentiamo ripetere che in Italia c’è una grave carenza di lavoratorie che questa è causata dal Reddito di cittadinanza. Un fenomeno tutt’che nuovo visto che all’avvicinarsi della bella stagione viene rilanciato su giornali e tv ma che da quando esiste ilcontro la, voluto dal Movimento 5 Stelle, è diventato un martellamento continuo. Quasi un lavaggio del cervello che viene propinato dall’imprenditore di turno che si lamenta perché, pur con paghe mirabol, non trova giovani disposti a lavorare “perché c’è il Reddito di cittadinanza”. Ma come stanno davvero le cose? Può sembrare una domanda banale ma non lo è perché basta analizzare i dati per scoprire che qualcosa, nel racconto che ci ...

