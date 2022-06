Dall' ex Crass al nuovo ospedale Tetris dei fondi sisma a Macerata L' ipotesi della Regione per coprire i 79 | 5 milioni di euro che mancano

Pubblicità

corriereadriatico.it

... ed il resto andrebbe a coprire i costi per il miglioramento sismico dell'ex, dove resterebbero solo uffici non strategici. Per il momento, si tratta solo di una prima valutazione, ma è l'...... Anderson spiega al New Musical Express che questo è il primo album dei Suede non influenzato'... Dal punk a Prince, tanto che Brett Anderson cita itra i suoi gruppi preferiti e il musicista ... Dall’ex Crass al nuovo ospedale. Tetris dei fondi sisma a Macerata. L’ipotesi della Regione per coprire i 79,5 Roma si colora del rosso Cgil. Lavoratori, pensionati e studenti si sono raccolti in piazza del Popolo con la Confederazione Generale Italiana del Lavoro per chiedere pace, lavoro, giustizia sociale e ...La Fiorentina vuole Florian Grillitsch, ma l’accordo ancora non è stato trovato. E una porta a Torreira va comunque lasciata aperta dopo le sue parole… Gli aggiornamenti sul centrocampista arrivano og ...