Dalla Francia: Galtier vicino alla panchina del PSG per la prossima stagione (Di lunedì 20 giugno 2022) Secondo quanto riportato dal quotidiano, "L'Equipe", Christophe Galtier è vicinissimo alla panchina del PSG per la prossima stagione. Come si legge sul giornale transalpino, infatti, il club parigino avrebbe trovato un accordo con il Nizza, che riceverà 10 milioni di euro per liberare l'allenatore. Prima di ufficializzare il nuovo tecnico, a quanto pare ex. Nizza, il PSG dovrà ufficializzare l'addio di Pochettino con giovedì potrebbe essere la giornata dell'annuncio. Galtier inoltre, sempre secondo la stampa, dovrebbe ricevere con il suo staff un indennizzo di 15 milioni di euro dal nuovo club. SportFace.

