Dal cimitero delle Fontanelle al Maschio Angioino, i siti culturali su cui punta il Comune (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Oggi, il sindaco Gaetano Manfredi ha illustrato in Commissione Cultura il piano per rilanciare alcuni dei siti più iconici di Napoli ma che da tempo lamentano una scarsa manutenzione e hanno bisogno, quindi, di un rilancio. Il Comune, in tutto, è pronto a spendere 6 milioni di euro. Ma dove ci saranno i primi interventi? Come promesso, si aprirà il cantiere per la riapertura del cimitero delle Fontanelle, per il quale, tra l'altro, poche settimane fa è stato presentato anche il progetto del gruppo di laoro di renzo Piano per rendere l'accesso al sito più confortevole per turisti e visitatori. Inoltre, si procederà alla manutenzione straordinaria delle biblioteche, dell'Annunziata e dell'auditorium di Scampia per i quali saranno impegnati 1 milione ...

