Dal Blue forum un manifesto per un'economia del Mare sostenibile (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. - (Adnkronos) - Realizzare un'economia del Mare sostenibile, inclusiva e innovativa. E' questo l'obiettivo del manifesto Blue che sta prendendo forma grazie al Blue forum Italia Network, il summit internazionale dedicato all'economia del Mare che si è svolto a Gaeta coinvolgendo i ministri del Governo Draghi e i principali attori del Sistema Mare. Le due giornate del forum (17 e 18 giugno) hanno visto confrontarsi esponenti di governo, autorità militari, organi istituzionali e associativi, nazionali ed europei, ed esperti del settore. Si è parlato di sicurezza e shipping, di ricerca, ambiente e innovazione e poi, ancora, di nautica portualità e crocieristico ma anche di pesca, cultura, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. - (Adnkronos) - Realizzare un'del, inclusiva e innovativa. E' questo l'obiettivo delche sta prendendo forma grazie alItalia Network, il summit internazionale dedicato all'delche si è svolto a Gaeta coinvolgendo i ministri del Governo Draghi e i principali attori del Sistema. Le due giornate del(17 e 18 giugno) hanno visto confrontarsi esponenti di governo, autorità militari, organi istituzionali e associativi, nazionali ed europei, ed esperti del settore. Si è parlato di sicurezza e shipping, di ricerca, ambiente e innovazione e poi, ancora, di nautica portualità e crocieristico ma anche di pesca, cultura, ...

Pubblicità

LocalPage3 : Dal Blue forum un manifesto per un’economia del Mare sostenibile - Gaebaldi : Dal Blue forum un manifesto per un’economia del Mare sostenibile - TV7Benevento : Dal Blue forum un manifesto per un’economia del Mare sostenibile - - ildenaro_it : I #GreenBlueDays sono in programma dal 9 all’11 ottobre a #Taranto. 'Serve un cambio di mentalità”, dice Sonia… - ROSACANINACLUB : Nella transizione ecologica l'impegno per l'ambiente passa dal valore delle persone - la Repubbl - -