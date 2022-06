Da studenti del Sud risultati deludenti, occorre fare di più. L’affondo del governatore della Banca d’Italia (Di lunedì 20 giugno 2022) "Nell'istruzione, fattore fondamentale per lo sviluppo delle economie moderne, sono evidenti i ritardi del Mezzogiorno. Non si può assistere con rassegnazione ai deludenti risultati degli studenti delle regioni meridionali: essi incidono sulla loro capacità di proseguire nei livelli più elevati di istruzione, sulle loro possibilità di impiego, sulla loro crescita culturale". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 giugno 2022) "Nell'istruzione, fattore fondamentale per lo sviluppo delle economie moderne, sono evidenti i ritardi del Mezzogiorno. Non si può assistere con rassegnazione aideglidelle regioni meridionali: essi incidono sulla loro capacità di proseguire nei livelli più elevati di istruzione, sulle loro possibilità di impiego, sulla loro crescita culturale". L'articolo .

Pubblicità

Tg3web : Gli studenti ricordano a Vicenza la professoressa Cloe Bianco, l'insegnante transgender che si era presentata in cl… - poliziadistato : A Scuola allievi agenti Campobasso inaugurazione murales dedicato alla guardia P.S. Giulio Rivera morto nel 1978 du… - orizzontescuola : Da studenti del Sud risultati deludenti, occorre fare di più. L’affondo del governatore della Banca d’Italia - IlDucato : A #Urbino inaugurata la mostra 'L'utopia del nostro pianeta', immaginando un mondo di #pace e in armonia con l'… - notiziariofinan : Helbiz prosegue il suo impegno per una mobilità sempre più sicura e sostenibile. Dopo l’iniziativa dedicata agli st… -