Da randagia a cane da terapia | storia di Busia che aiuta i soldati a dimenticare la guerra

(Di lunedì 20 giugno 2022) Ritrovata fra le strade di Leopoli, spaventata, affamata,, oggiè in forza all'ospedale Vinnytsia, dovela psicologa che supporta iprovenienti dal fronte a superare il disturbo da stress post traumatico. Four Paws l'ha addestrata sfruttando la sua socievolezza. «I cani non giudicano, ma danno amore incondizionato»

