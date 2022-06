Da Parigi – Accordo in vista tra Nizza e PSG per Christophe Galtier (Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-20 21:27:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: La data della nomina di Christophe Galtier alla guida del Paris-Saint-Germain dipende ora da quella dell’ufficializzazione dell’addio dell’incumbent, Mauricio Pochettino. La trattativa tra il club della capitale e l’avvocato dell’argentino, sotto contratto per un altro anno, prosegue e l’annuncio è atteso entro giovedì. L’Accordo potrebbe essere ottenuto con un compenso di circa 15 milioni di euro, dovuto a “Poche” e ai quattro vice che compongono il suo staff: Jesus Perez, Miguel D’Agostino, Toni Jimenez e Sebastiano Pochettino. Fino a quando le due parti non saranno d’Accordo sugli ultimi dettagli della loro scissione, il PSG non potrà annunciare il nome del successore di Pochettino. ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-20 21:27:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: La data della nomina dialla guida del Paris-Saint-Germain dipende ora da quella dell’ufficializzazione dell’addio dell’incumbent, Mauricio Pochettino. La trattativa tra il club della capitale e l’avvocato dell’argentino, sotto contratto per un altro anno, prosegue e l’annuncio è atteso entro giovedì. L’potrebbe essere ottenuto con un compenso di circa 15 milioni di euro, dovuto a “Poche” e ai quattro vice che compongono il suo staff: Jesus Perez, Miguel D’Agostino, Toni Jimenez e Sebastiano Pochettino. Fino a quando le due parti non saranno d’sugli ultimi dettagli della loro scissione, il PSG non potrà annunciare il nome del successore di Pochettino. ...

Pubblicità

EnsCt1928 : Il #PSG ha raggiunto un accordo con il Nizza per Christophe #Galtier. Pagheranno 10 milioni di euro di risarcimento… - dagando : @Ulisse0672 @Ferula18 Sono d'accordo. Ma credo di aver capito che l'interesse più generale dei liberisti è sempre s… - Rudi57315501 : @TeofiloSteven E se vogliamo essere precisi dice pure che il milan ha l'accordo col giocatore e loro cercano il sor… - FrancescoFaton9 : Il taglio del #gas che ci lascia senza alternativa scoperchia il vaso di Pandora: non abbiamo fatto passi in avanti… - GNuresse : @Fabrizio__66 Sono d'accordo con te Fabrizio, anche se l'incontro con Luis Campos fa pensare. Ai gobbi ci sarà un r… -