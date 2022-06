Csel, nel 2021 timidi segnali ripresa per tassa soggiorno (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Nel 2021 si registrano timidi segnali di ripresa del settore turistico e dunque anche sul gettito della tassa di soggiorno, che hanno portato ad un incasso complessivo di 266 milioni di euro si tratta di un aumento del +14,62% sul 2020 quando si è registrato un crollo ma è ancora insufficiente per ritornare ai livelli del 2019. Il gettito 2021 si è fermato a quota 266 milioni ed è stato quindi inferiore del 41% rispetto all’ultimo anno pre-Covid. E’ quanto emerge da un rapporto del Centro Studi Enti Locali (Csel) elaborato per l’Adnkronos. Nei primi 10 comuni in ordine decrescente di incasso si registrano alcuni cambiamenti, al di là dei primi 3 posti che rimangono occupati da Milano, Firenze e Venezia che hanno incassato, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Nelsi registranodidel settore turistico e dunque anche sul gettito delladi, che hanno portato ad un incasso complessivo di 266 milioni di euro si tratta di un aumento del +14,62% sul 2020 quando si è registrato un crollo ma è ancora insufficiente per ritornare ai livelli del 2019. Il gettitosi è fermato a quota 266 milioni ed è stato quindi inferiore del 41% rispetto all’ultimo anno pre-Covid. E’ quanto emerge da un rapporto del Centro Studi Enti Locali () elaborato per l’Adnkronos. Nei primi 10 comuni in ordine decrescente di incasso si registrano alcuni cambiamenti, al di là dei primi 3 posti che rimangono occupati da Milano, Firenze e Venezia che hanno incassato, ...

