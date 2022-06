Csel, nel 2021 timidi segnali ripresa per tassa soggiorno (Di lunedì 20 giugno 2022) Nel 2021 si registrano timidi segnali di ripresa del settore turistico e dunque anche sul gettito della tassa di soggiorno, che hanno portato ad un incasso complessivo di 266 milioni di euro si tratta ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) Nelsi registranodidel settore turistico e dunque anche sul gettito delladi, che hanno portato ad un incasso complessivo di 266 milioni di euro si tratta ...

Pubblicità

News24Italy : #Csel, nel 2021 timidi segnali ripresa per tassa soggiorno - TV7Benevento : Csel, città d'arte le più penalizzate su tassa soggiorno da effetto covid - - lifestyleblogit : Csel, nel 2021 timidi segnali ripresa per tassa soggiorno - - TV7Benevento : Csel, nel 2021 timidi segnali ripresa per tassa soggiorno - - ledicoladelsud : Csel, nel 2021 timidi segnali ripresa per tassa soggiorno -