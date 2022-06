Cristiano Ronaldo, incidente per la sua Bugatti da 2 milioni di euro (Di lunedì 20 giugno 2022) Piccolo incidente in vacanza per Cristiano Ronaldo: la sua Bugatti da due milioni di euro è finita fuori strada. Alla guida un suo dipendente Un fuori programma sicuramente fastidioso per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, che si trova a Maiorca in vacanza, ha infatti vissuto un incidente che ha coinvolto la sua Bugatti da 2 milioni di euro. L’automobile, guidata da un dipendente, ha perso aderenza ed è finita contro un cancello. Ronaldo non era comunque presente sulla scena. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Piccoloin vacanza per: la suada duediè finita fuori strada. Alla guida un suo dipendente Un fuori programma sicuramente fastidioso per. Il fuoriclasse portoghese, che si trova a Maiorca in vacanza, ha infatti vissuto unche ha coinvolto la suada 2di. L’automobile, guidata da un dipendente, ha perso aderenza ed è finita contro un cancello.non era comunque presente sulla scena. L'articolo proviene da Calcio News 24.

