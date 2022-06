Cristiano Ronaldo, disavventura a Maiorca: incidente per un dipendente con la Bugatti (Di lunedì 20 giugno 2022) Brutto episodio per il portoghese: incidente per la sua auto, arrivata da Manchester e dal valore di due milioni di euro Leggi su golssip (Di lunedì 20 giugno 2022) Brutto episodio per il portoghese:per la sua auto, arrivata da Manchester e dal valore di due milioni di euro

Pubblicità

TheSunFootball : Cristiano Ronaldo's Bugatti involved in crash as police launch investigation - Corriere : La Bugatti da 2 milioni di Cristiano Ronaldo si schianta contro un muro a Maiorca - EURO2024 : ???? Cristiano Ronaldo ?? Ricardo Quaresma ?? #OTD at EURO ____ @07RQuaresma | @selecaoportugal - wonumnie : è troppo cristiano ronaldo per non essere lui - pazzamentejuve : Jorge Mendes non pretende che Cristiano Ronaldo percepisca gli stessi soldi del suo attuale ingaggio al Manchester… -