Cristiano Ronaldo alla Roma? Età, stipendio e lunghezza del contratto: ecco perché l’affare non si farà (Di lunedì 20 giugno 2022) Il sogno di una notte di mezza estate è destinato a rimanere tale: Cristiano Ronaldo non sarà un nuovo giocatore della Roma. Ne é assolutamente convinto il Corriere dello sport, che elenca i tre motivi per cui l’affare è tecnicamente impossibile. Sì, il campione portoghese di sicuro lascerà il Manchester United anche perché non ha legato particolarmente con il tecnico Ten Hag: sta cercando una nuova squadra, anche lontano dall’Inghilterra, ma al momento per lui non sono arrivate proposte particolarmente appetibili. Radiomercato ha parlato di un interessamento dello Sporting Lisbona (la sua prima squadra di club) e dei giallorossi, che stanno cercando di alzare il livello di qualità ed esperienza di una rosa che lo scorso anno – il primo di Mourinho – ha conquistato la Conference League. Secondo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Il sogno di una notte di mezza estate è destinato a rimanere tale:non sarà un nuovo giocatore della. Ne é assolutamente convinto il Corriere dello sport, che elenca i tre motivi per cuiè tecnicamente impossibile. Sì, il campione portoghese di sicuro lascerà il Manchester United anchenon ha legato particolarmente con il tecnico Ten Hag: sta cercando una nuova squadra, anche lontano dall’Inghilterra, ma al momento per lui non sono arrivate proposte particolarmente appetibili. Radiomercato ha parlato di un interessamento dello Sporting Lisbona (la sua prima squadra di club) e dei giallorossi, che stanno cercando di alzare il livello di qualità ed esperienza di una rosa che lo scorso anno – il primo di Mourinho – ha conquistato la Conference League. Secondo il ...

