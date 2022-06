Covid, su contagi e ricoveri in Italia. Omicron 5 è come influenza? (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono in aumento i contagi Covid e i ricoveri in Italia dove la sottovariante BA.2 di Omicron è predominante e cresce l’onda di Omicron 5 che è al 23,15%, più contagiosa ma con sintomi che la avvicinano a un’influenza, rilevano alcuni esperti. Nel nostro Paese crescono sia l’incidenza dei casi di coronavirus sia l’indice di trasmissibilità Rt, secondo i dati dell’ultimo monitoraggio della Cabina di regia Iss e ministero della Salute. Ieri in Italia sono stati 16.571 i nuovi contagi (30.526 il giorno precedente) e 59 i morti (18 domenica). In aumento i ricoverati con sintomi (+187 per un totale di 4.585) e le terapie intensive (+10 per un totale di 209). Secondo Massimo Andreoni, primario di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono in aumento ie iindove la sottovariante BA.2 diè predominante e cresce l’onda di5 che è al 23,15%, piùosa ma con sintomi che la avvicinano a un’, rilevano alcuni esperti. Nel nostro Paese crescono sia l’incidenza dei casi di coronavirus sia l’indice di trasmissibilità Rt, secondo i dati dell’ultimo monitoraggio della Cabina di regia Iss e ministero della Salute. Ieri insono stati 16.571 i nuovi(30.526 il giorno precedente) e 59 i morti (18 domenica). In aumento i ricoverati con sintomi (+187 per un totale di 4.585) e le terapie intensive (+10 per un totale di 209). Secondo Massimo Andreoni, primario di ...

