Covid | Omicron 5 come influenza? Cosa dicono Andreoni | Bassetti | Lopalco

(Adnkronos) – La variante del Covid Omicron BA.5 o Omicron 5 come un'influenza? Su questa ipotesi gli esperti sono divisi. Da Bassetti a Vaia passando per Lopalco, ecco Cosa ne pensano. Bassetti Sull'ipotesi che la variante Omicron BA.5 o Omicron 5 possa essere come un'influenza, "fondamentalmente penso che sia così, in alcuni casi anche meno. Abbiamo forme di raffreddore rinforzato, naso che cola e mal di gola. In 3-4 giorni massimo in un vaccinato questa forma si risolve". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando quanto affermato ...

