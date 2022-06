Covid oggi Sicilia, 1.551 contagi e 6 morti: bollettino 20 giugno (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.551 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 giugno 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti per un totale di 11.121 da inizio pandemia. Da ieri sono guarite 1.022 persone. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 599, mentre si trovano in terapia intensiva 26 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 772 a Palermo, 528 a Catania, 93 a Messina, 122 a Ragusa, 84 a Trapani, 131 a Siracusa, 52 a Caltanissetta, 85 ad Agrigento e 19 a Enna. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.551 i nuovida Coronavirus, 202022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 6per un totale di 11.121 da inizio pandemia. Da ieri sono guarite 1.022 persone. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 599, mentre si trovano in terapia intensiva 26 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 772 a Palermo, 528 a Catania, 93 a Messina, 122 a Ragusa, 84 a Trapani, 131 a Siracusa, 52 a Caltanissetta, 85 ad Agrigento e 19 a Enna. L'articolo proviene da Italia Sera.

