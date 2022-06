Covid oggi Abruzzo | 362 contagi e 2 morti | bollettino 20 giugno

(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 362 i nuovida Coronavirus, 202022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 2per un totale di 3.366 decessi. Nelle ultime 24 ore sono guarite 382 persone. Da ieri sono stati eseguiti 574 tamponi molecolari e 1178 test antigenici. I ricoverati in area medica sono 113, 6 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 2. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila a 89, Chieti a 104, Pescara a 90 e Teramo a 64. L'articolo proviene da Italia Sera.

