Covid | le notizie Bollettini 16 571 casi e 59 morti Tasso di positività al 20 | 9% LIVE

(Di lunedì 20 giugno 2022) In aumento ricoveri (+187) e intensive (+10). Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni è lievemente aumentata. Sale l'incidenza settimanale dei contagi allo nazionale. Negli Usa il Cdc, l'agenzia sanitaria Usa, ha votato all'unanimità a favore della raccomandazione dei vaccini Pfizer e Moderna per i bimbi a partire dai 6 mesi

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il Covid corre ancora, più forte in 3 regioni del Centro #ANSA - Corriere : Pregliasco: «Fisiologico rialzo dei casi. Meglio che i fragili mantengano la mascherina» - Agenzia_Ansa : Risolto uno degli enigmi più misteriosi legati a Covid-19: è stato infatti scoperto perché alcune persone vaccinate… - alisabottani : RT @AnsaRomaLazio: Covid: nel Lazio 2634 casi, sei decessi. A Roma 1810 contagi #ANSA - AnsaRomaLazio : Covid: nel Lazio 2634 casi, sei decessi. A Roma 1810 contagi #ANSA -

Corriere della Sera

Campania coroanvirusLa situazione è stata esacerbata dalla pandemia da- 19, dalla guerra nell'Ucraina orientale e dalle riforme sanitarie in corso, hanno spiegato gli scienziati ucraini alla riunione annuale dell'... Covid, le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo | Spallanzani: no avvisaglie Omicron 5 sia più grave Del Covid, sottolinea l'esperto ... Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ..."Ciao a tutti, grazie moltissime per i vostri messaggi affettuosi. Li ho molto apprezzati. Sono dispiaciuto per l'inconveniente degli show annullati, ma martedì saremo sul palco a Milano, ci vediamo l ...